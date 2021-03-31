Смольный опасается третьей волны коронавируса

Смольный опасается третьей волны коронавируса
Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Городские власти допускают возможность третьей волны коронавирусной инфекции. Об этом говорится в отчете межведомственного координационного совета за 30 марта.

Снижение второй волны пандемии в Петербурге замедляется. Заболеваемость коронавирусом в скором времени должна выйти на плато. В связи с неблагополучной обстановкой по COVID-19 в странах Европы, появлением новых штаммов, а также весенний сезон, когда активно распространяются воздушно-капельные инфекции, нельзя исключить вероятность третьей волны пандемии.

В материалах отмечается, что для снижения заболеваемости важны массовая вакцинация, соблюдение масочного режима и социальной дистанции.

На сегодняшний день в Северной столице привиты более 368 тыс. человек, из которых 274,3 тыс. получили обе дозы препарата. В поликлиниках осталось 45,6 тыс. комплектов вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге сокращают койки для COVID-пациентов – число госпитализаций снизилось на 5%.

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