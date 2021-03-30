В Петербурге сокращают койки для COVID-пациентов – число госпитализаций снизилось на 5%

В Петербурге приняли решение вновь уменьшить количество коек, предназначенных для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. По последним данным, число госпитализаций за неделю в городе сократилось.

Об этом сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Там уточнили, что количество стационарных больных с коронавирусом в городе снизилось. В связи с этим в Петербурге планируют перевести в штатный режим работы 901 койку. Изменения затронут Госпиталь для ветеранов войн. Койки начнут перепрофилировать с 30 марта. При этом пока в новом корпусе-трансформере госпиталя остаются 307 коек для больных корнавирусом.

Отметим, что, по сравнению с пиком пандемии, в настоящее время число коек для пациентов с коронавирусом сократилось на 50%. При этом за последнюю неделю стало меньше взрослых пациентов, которым потребовалась госпитализация. Их число снизилось на 5,6%. Пока в среднем в сутки в больницы поступают около 300 пациентов. В августе прошлого года, между волнами эпидемии, это число было почти в два раза меньше.

Отметим, что в Роспотребнадзоре полагают, что страна уже не вернется к осенним показателям по заболеваемости, несмотря на то, что сейчас цифры меняются от недели к неделе.

Власти, в том числе и Петербурга, рассчитывают на то, что ситуация стабилизируется благодаря массовой вакцинации населения. Президент России Владимир Путин уже сообщал, что для формирования коллективного иммунитета привито должно быть около 70% россиян. В Северной столице вторую прививку от коронавируса получили пока более 340 тысяч. человек.

Напомним, что с начала пандемии в городе выявили более 390 тысяч случаев заболевания. При этом за сутки, к 29 марта, COVID-19 подтвердили у 697 человек.