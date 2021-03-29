Число взрослых пациентов с COVID в петербургских больницах сократилось на 5%

Число взрослых пациентов с COVID в петербургских больницах сократилось на 5%
В городе уменьшается прирост новых больных, увеличивается число выздоровевших и привитых горожан. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin-1-7

В Петербурге наблюдается четкая тенденция улучшения эпидемиологической ситуации, несмотря на предупреждения экспертов.

Так, за семь дней в городе на 5,6 % снизилось число госпитализаций взрослых пациентов с положительным тестом на выявление коронавирусной инфекции. Также зафиксировано уменьшение количества случаев выявления инфекции у новых пациентов. Сокращается и число активно больных — на 6 % за неделю.

В Смольном отметили, что этот процесс идет медленно и нестабильно и напоминают об эффективности массовой вакцинации в борьбе с распространением вируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что более 340 тыс. петербуржцев сделали вторую прививку от коронавируса. Они завершили полный цикл вакцинации.

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