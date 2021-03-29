Более 340 тыс. петербуржцев прошли полный курс вакцинации от коронавируса

Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Более 340 тыс. петербуржцев сделали вторую прививку от коронавируса. Они завершили полный цикл вакцинации.

«Мы получили новую партию „Спутника V“ — 39 тыс. 200 доз. Продолжаем прививочную кампанию», — рассказал губернатор Александр Беглов в эфире «Радио России в Санкт-Петербурге».

С начала пандемии в Петербурге выявлено 393197 случаев заражения коронавирусом. Скончались 12197 человек, в том числе 30 — за последние сутки. Выздоровело 345441 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 697 горожан сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.