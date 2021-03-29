COVID-19 подтвердили еще у 697 жителей Петербурга

COVID-19 подтвердили еще у 697 жителей Петербурга
В Петербурге подтверждены новые случаи заражения коронавирусом. Фото: unsplash

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 697 горожан сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

Таким образом, с начала пандемии в Петербурге выявлено 393 197 заболевших. Об этом в понедельник, 29 марта, сообщает оперативный штаб.

Еще 713 пациентов были выписаны из стационаров города по выздоровлению и после получения двух отрицательных тестов на коронавирус. Общее количество выздоровевших в городе на Неве превысило 345 тысяч. Летальная статистика пополнилась 30 случаями.

Лидером по суточной заболеваемости сегодня стала Москва. Следом идет Северная столица, а на третьем месте оказалась Московская область. В Ленинградской области за сутки обнаружили 98 новых инфицированных.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Гинцбург объяснил, что следующий этап COVID-19 будет связан с животными.

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