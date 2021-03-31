В Петербурге началось заседание ЗакСа – обсудят штраф за парковку и ЗНОП

В Санкт-Петербурге стартовало очередное заседание Законодательного Собрания. Депутаты планируют обсудить, в том числе поправки в закон о зеленых насаждениях общего пользования, штрафы за парковку и другие законопроекты.

Ожидается, что в среду, 31 марта, перед депутатами с ежегодным докладом выступит уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина.

Один из центральных законопроектов, за который будут голосовать депутаты, — изменения в закон о зеленых насаждениях общего пользования (ЗНОП). Ко вторым чтениям парламентарии подготовили 177 поправок. Дискуссия обещает быть жаркой и долгой. Ранее комиссия ЗС по городскому хозяйству рекомендовала отклонить большую часть поправок.

В ЗНОП не хотят включать, в том числе и сквер в Кузнечном переулке, за который местные жители борются с тех пор, как узнали, что там хотят разместить новое здание музея Достоевского.

В окончательном, третьем, чтении могут быть приняты поправки в несколько законов Санкт-Петербурга. Они позволят устранить Уставный суд.

Кроме того, в рамках третьих чтений изменений в закон об административных правонарушениях, могут быть приняты поправки, разрешающие чиновникам комитета по транспорту штрафовать петербуржцев за нарушение правил платной парковки.

Во втором чтении могут одобрить изменения в Социальный кодекс. Автор инициативы, губернатор Александр Беглов предлагает оказывать дополнительные меры социальной поддержки тем, кто родился и жил в годы блокады не только в Ленинграде, но и на территории блокадного кольца. В него входило около пяти тысяч «квадратов» в Ленинградской области. Речь идет о дополнительной ежемесячной выплате и возможной доплате к пенсии.