Полиция разыскивает поджигателей Lada Kalina в Красносельском районе

Полиция разыскивает поджигателей Lada Kalina в Красносельском районе
Проводится проверка. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Полиция разыскивает злоумышленников, которые подожгли отечественный автомобиль в Красносельском районе Петербурга.

Инцидент произошел 30 марта.

В полицию поступило сообщение о возгорании автомобиля Lada Kalina у д. 14 по улице Летчика Лихолетова.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в 01:05 во двор зашли двое неизвестных мужчины в темной одежде, после чего произошел пожар. Известно, что машина принадлежит 39-летнему арматурщику. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Москве на одном из паркингов матери пятых детей подожгли Cadillac Escalade. Она подозревает в этом своего мужа, с которым разводится вот уже два года.

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Полиция разыскивает поджигателей Lada Kalina в Красносельском районе
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