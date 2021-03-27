В Москве многодетная мать обвиняет супруга в поджоге ее Cadillac Escalade

В Москве на одном из паркингов матери пятых детей подожгли Cadillac Escalade. Она подозревает в этом своего мужа, с которым разводится вот уже два года. Об этом сообщает «Рамблер».

Женщина совместно с супругом прожила около 15 лет. В браке у пары родилось пятеро детей.

И вот уже несколько лет потерпевшая не может добиться развода. Женщина обвиняет отца своих детей в наличии любовницы, слежках и постоянных избиениях.

Неделей ранее на парковке Торгового центра загорелся ее автомобиль. Камеры видеонаблюдения показали, что к машине подошёл неизвестный мужчина в капюшоне, облил автомобиль горючим и поджёг его.

Потерпевшая утверждает, что за этим стоит ее супруг.

Помимо этого, женщина заявляет, что муж обманом выкрал двух детей и увёз на два месяца в Сочи.

По его словам, возвратит он ей их, только, если супруга откажется от всей недвижимости.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге на улице Белы Куна 28 января сгорел автомобиль, полиция рассматривает версию поджога.