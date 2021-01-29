На Белы Куна вечером в четверг сгорел автомобиль, рассматривается версия поджога

При этом владелец сгоревшего авто не обращался к правоохранителям из-за случившегося. Фото: pixabay

При этом владелец сгоревшего авто не обращался к правоохранителям из-за случившегося. Фото: pixabay

В четверг, около половины девятого вечера в дежурную часть полиции поступила информация о возгорании автомобиля возле дома №15 по улице Белы Куна во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.

Прибывшие к месту происшествия полицейские обнаружили выгоревший «ВАЗ 2108» 1987 года выпуска, принадлежащий 37-летнему петербуржцу. Опрошенный очевидец рассказал, что примерно в восемь вечера видел возле припаркованных автомобилей подозрительного человека, а спустя некоторое время заметил, как полыхает «восьмерка».

Видеонаблюдение во дворе отсутствует, поэтому свидетель происшествии описал возможного злоумышленника: мужчина, на вид около 25-30 лет, ростом 180-185 см, одет в черную куртку с капюшоном и брюки серого цвета. При этом заявление от владельца авто по факту пожара не поступало. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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