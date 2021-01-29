Петербуржец угнал иномарку с автомойки на Пражской, попал в ДТП, бросил машину и пытался похитить еще две

В четверг, 28 января, около 11:30 в отдел полиции обратился 26-летний безработный петербуржец, который сообщил о похищении своей машины, «Тойота Королла» 2004 года выпуска, с автомойки на Пражской улице.

Материальный ущерб пострадавший автомобилист оценил в 350 тысяч рублей. Позже выяснилось, что его машину около 3:40 нашли возле дома №8 на Софийской улице, брошенной на проезжей части с признаками ДТП. Вероятно, злоумышленник наехал на препятствие и оставил авто.

Уже в 9:50 по горячим следам возле дома №15 корпус 2 по улице Белы Куна был задержан подозреваемый в совершении преступления, 30-летний неработающий и ранее судимый житель одного из домов по Новоизмайловскому проспекту. Правоохранители также установили, что на улице Белы Куна хулиган пытался похитить еще две машины: «Пежо 206» 60-летней петербурженки и «Газель» 29-летнего водителя из Псковской области.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Украденный автомобиль вернули владельцу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Парашютной улице курьер на велосипеде попал под машину.