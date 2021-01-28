Велокурьер Delivery Club попал под машину на Парашютной улице

Велокурьер Delivery Club попал под машину на Парашютной улице
Место ДТП на Парашютной. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Приморском районе Петербурга автомобиль сбил курьера доставки еды Delivery Club, который передвигался на велосипеде.

Как сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», все произошло поздним вечером на перекрестке Парашютной улицы и Шуваловского проспекта. Со слов очевидцев, автомобиль сбил курьера, который находился на работе и отвозил заказ.

«Автомобиль сбил зелёного человечка на велосипеде на перекрёстке Парашютной и Шуваловского», — пишет свидетель ДТП.

На опубликованных в соцсети кадрах видно, что на месте происшествия работает бригада скорой помощи. Велосипед пострадавшего лежит на проезжей части. Кроме того, рядом с местом аварии стоит коллега пострадавшего — курьер доставки «Яндекс.Еда». Судя по всему, он охраняет его сумку.

«Респект таким курьерам, которые смело рискуя жизнью, несутся поскорее привезти вкуснятинку голодному клиенту», — шутливо пишет пользователь в комментариях.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автохам на «Сузуки» умышленно не пропускал машину скорой помощи в Петербурге.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авария наезд на пешехода дтп курьер новости СПб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Авиакомпания Finnair начнет летать в Петербург с 29 января
Петербуржец получил 7 суток ареста за призывы к участию в несогласованном митинге
Власти Петербурга задумались о выходе из режима ограничений
Петербуржцам напомнили, что коронавирус никуда не делся
Велокурьер Delivery Club попал под машину на Парашютной улице
Украина расширила список санкций против России
В больницах Ленобласти свернули 300 коронавирусных коек
Актер Василий Лановой умер от коронавируса