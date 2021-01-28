Автохам на «Сузуки» умышленно не пропускал машину скорой помощи в Петербурге

Водитель не пропускал скорую помощь. Фото: скриншот "RU_CHP: Первый по происшествиям"

Водитель не пропускал скорую помощь. Фото: скриншот "RU_CHP: Первый по происшествиям"

Петербургские автомобилисты рассказали в соцсетях о возмутительном случае, когда водитель «Сузуки» намеренно преграждал путь машине скорой помощи.

Записанный на видеорегистратор ролик опубликовали в паблике «RU_CHP: Первый по происшествиям» в соцсети «ВКонтакте». На кадрах видно, что карета скорой помощи с включенными сигналами и сиренами пытается обогнать автомобиль «Сузуки» белого цвета. Однако автомобилист по неизвестным причинам отказался уступать дорогу врачам.

Несколько раз водитель перестраивался в полосу, по которой пытались проехать медики. Это вынудило водителя скорой обогнать поток по трамвайным путям, но водитель иномарки решил преградить путь и здесь. Он обогнал автомобиль скорой и резко затормозил прямо перед ним.

«Просто не пускал скорую. Бригада медиков уже подала заявление в ГИБДД вместе с этой записью», — пишут в группе.

Видеозапись вызвала волну возмущений в сети. Многие оставили гневные комментарии, в том числе и с нецензурной бранью.

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