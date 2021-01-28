На внешней стороне КАД водители встали без движения от Кронштадта

Водители Санкт-Петербурга стоят в серьезной пробке. Внешняя сторона Кольцевой автомобильной дороги находится без движения, начиная от Кронштадта.

О проблемах на дорогах сообщили очевидцы в Telegram-канале «Магаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». По словам водителей, которые застряли на участке КАД, затор произошел из-за проезда машин специализированной техники с сигнальными огнями.

Отмечается, что одна из них похожа на пожарную машину, а вторая на автомобиль типа автовышки. Кроме этого, точные причины движения данных машин и образования пробки на данный момент неизвестны.

Также некоторые водители пожаловались на другую проблему, которая могла парализовать движение на трассе. Они заметили течь воды с потолка КАД.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что скорая приехала к месту ДТП с легковушками на Возрождения.