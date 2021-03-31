Алферовский университет рискует пополнить список вузов, поглощенных Политехом

Петербург может потерять одно из самых престижных образовательных учреждений в стране — Алферовский университет, который был создан нобелевским лауреатом Жоресом Алферовым. О таком сценарии многие говорили еще после смерти академика — в последнее время университету приходилось тяжко из-за нехватки финансирования. Теперь над вузом зависла реальная угроза — в марте этого года в университете приняли обращение к ректору Политехнического университета Андрею Руцкому о «желании войти в состав СПбПУ».

За судьбу университета сам Алферов особенно беспокоился в последние годы своей жизни – ему не хватало финансирования. В год учреждение получало из бюджета около 300 миллионов вместо 600 необходимых миллионов.

После смерти академика председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович обещал поддерживать университет, но, как отмечает «Мойка78», помощи вуз так и не дождался.

После 2019-го года, когда нобелевского лауреата не стало, одни начали говорить о закрытии университета, другие – о возможном объединении с другим вузом, третьи надеялись на его сохранение.

Угроза объединения нависла над университетом с приходом в 2020-м году нового главы, доктора физико-математических наук, доцента Алексея Филимонова. Он заведовал кафедрой физической электроники СПбПУ.

Теперь сотрудники Алферовского университета считают, что без вмешательства в ситуацию Министерства науки руководство вуза может уже в ближайшее время предпринять действия, которые приведут к разрушению научно-образовательного учреждения.

Отметим, что Алферовский университет по праву считается уникальным. Он создал мощнейшую материальную и научную базу, в том числе лаборатории гермозоны. Стоимость современного оборудования, которое находится в распоряжении университета, составляет миллиарды рублей.

В вузе также созданы и комфортные условия обучения – современное здание находится на охраняемой территории, там же есть ФОК с бассейном, теннисным кортом и футбольным залом, благоустроенное общежитие и уникальные кафедры, в том числе нанотехнологий и физики космоса.

Политех, между тем, вуз за вузом поглощает учебные заведения. Первым стал Государственный Санкт-Петербургский институт машиностроения (ЛМЗ-ВТУЗ). Следующим — Радиотехникум с мощной технической базой, общежитием и спорткомплексом. Аналогичная судьба постигла Естественно-научный лицей и Государственный торгово-экономический университет.

В состав Политеха могла войти и лесотехническая академия – ее отвоевал коллектив.

Каждый раз присоединение происходило примерно по одному сценарию: накопление организационных, кадровых, финансовых проблем, а затем – объединение.