Массовое ДТП собрало крупную пробку на Некрасова

Массовое ДТП собрало крупную пробку на Некрасова
Место происшествия. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На перекрестке улиц Некрасова и Короленков в Петербурге произошло массовое ДТП. Участниками аварии стали сразу четыре автомобиля.

Дорожный инцидент случился в среду, 31 марта. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Перегородили путь общественному и вообще всем», — написал автор записи.

На опубликованных кадрах видно, что одна из двух полос проезжей части оказалась полностью заблокирован. Транспортные средства сильно помяты. Пробка собирается в обе стороны.

Причины случившегося и информация о возможных пострадавших выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что «скорая» и спасатели приехали к жесткому ДТП на Ветеранов.

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