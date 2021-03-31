Массовое ДТП собрало крупную пробку на Некрасова

На перекрестке улиц Некрасова и Короленков в Петербурге произошло массовое ДТП. Участниками аварии стали сразу четыре автомобиля.

Дорожный инцидент случился в среду, 31 марта. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Перегородили путь общественному и вообще всем», — написал автор записи.

На опубликованных кадрах видно, что одна из двух полос проезжей части оказалась полностью заблокирован. Транспортные средства сильно помяты. Пробка собирается в обе стороны.

Причины случившегося и информация о возможных пострадавших выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что «скорая» и спасатели приехали к жесткому ДТП на Ветеранов.