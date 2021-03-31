«Скорая» и спасатели приехали к жесткому ДТП на Ветеранов

На перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Пограничника Гарькавого произошло ДТП. К месту аварии прибыли спасатели и скорая помощь.

Дорожный инцидент случился в среду, 31 марта. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что у одной из машин полностью разбита передняя часть, транспортное средство развернуло в сторону тротуара. Дорога усыпана осколками и деталями авто. Второй участник аварии не зафиксирован.

На месте работают спасатели и сотрудники скорой помощи. Другие подробности выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что ДТП с маршруткой собрало крупную пробку на проспекте Маршала Блюхера.