ДТП с маршруткой собрало крупную пробку на проспекте Маршала Блюхера

На перекрестке Кушелевской дороги и проспекта Маршала Блюхера в Петербурге произошло ДТП с участием маршрутки и легкового автомобиля. На участке собралась пробка.
Авария случилась в среду, 31 марта. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
«На Блюхера собралась пробка в сторону Кушелевки. Ждем ГИБДД», — написал автор записи.
На кадрах видно, что участники столкновения встали посреди проезжей части, проезд для других автомобилистов оказался затруднен. Повреждения транспортных средств не зафиксированы.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что в Невском районе Петербурга под колеса легкового автомобиля попали двое детей. Пострадавших отправили в больницу.