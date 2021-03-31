ДТП с маршруткой собрало крупную пробку на проспекте Маршала Блюхера

На перекрестке Кушелевской дороги и проспекта Маршала Блюхера в Петербурге произошло ДТП с участием маршрутки и легкового автомобиля. На участке собралась пробка.

Авария случилась в среду, 31 марта. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«На Блюхера собралась пробка в сторону Кушелевки. Ждем ГИБДД», — написал автор записи.

На кадрах видно, что участники столкновения встали посреди проезжей части, проезд для других автомобилистов оказался затруднен. Повреждения транспортных средств не зафиксированы.