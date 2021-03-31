ДТП с маршруткой собрало крупную пробку на проспекте Маршала Блюхера

ДТП с маршруткой собрало крупную пробку на проспекте Маршала Блюхера
Место происшествия. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На перекрестке Кушелевской дороги и проспекта Маршала Блюхера в Петербурге произошло ДТП с участием маршрутки и легкового автомобиля. На участке собралась пробка.

Авария случилась в среду, 31 марта. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«На Блюхера собралась пробка в сторону Кушелевки. Ждем ГИБДД», — написал автор записи.

На кадрах видно, что участники столкновения встали посреди проезжей части, проезд для других автомобилистов оказался затруднен. Повреждения транспортных средств не зафиксированы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что в Невском районе Петербурга под колеса легкового автомобиля попали двое детей. Пострадавших отправили в больницу.
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ДТП с маршруткой собрало крупную пробку на проспекте Маршала Блюхера
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