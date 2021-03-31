Двое детей попали под машину на Искровском проспекте

В Невском районе Петербурга под колеса легкового автомобиля попали двое детей. Пострадавших отправили в больницу.
Дорожный инцидент произошел во вторник, 30 марта, на Искровском проспекте. Автомобилист сбил двух детей, предположительно, 5 и 10 лет.
Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, ДТП произошло на пешеходном переходе. По предварительной информации, ребята отделались ушибами и ссадинами.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на пешеходном переходе водитель Lifan сбил ребенка на самокате. В результате ДТП у мальчика диагностирован перелом правой голени. Его состояние оценивалось как средней тяжести.