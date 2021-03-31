В Петербурге создадут первую в России Видеокнигу для социальных театров

В Петербурге создадут первую в России Видеокнигу для социальных театров
Исследования показали высокую эффективность некоторых упражнений в борьбе с душевными и телесными недугами. Фото: Социально-художественный театр

В Петербурге создают видеокнигу по социализации трудных подростков и детей с непростой судьбой: сирот, инвалидов, зависимых от наркотиков и алкоголя.

Соответствующий проект запустил Социально-Художественный театр (СХТ) Петербурга. Видокнига станет первым в России «учебником» по социализации трудных подростков и детей с непростой судьбой: сирот, инвалидов, зависимых от наркотиков и алкоголя.

Как сообщили в пресс-службе учреждения, в основе уникального проекта — документальные записи уроков педагога РГИСИ Ларисы Грачевой. Более 10 лет она изучала влияние актерских тренингов на человека. Некоторые упражнения показали высокую эффективность в борьбе с душевными и телесными недугами.

Видеокнига состоит из двух частей. Выпуск дебютного выпуска назначен на апрель. Книга будет доступна на youtube-канале Социально-Художественного театра.

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