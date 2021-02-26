Психолог рассказала, как распознать депрессию

Психолог рассказала, как распознать депрессию
Часто пациенты с депрессией начинают винить себя во всем без определенной причины. Фото: pixabay

Психолог Ольга Коротина-Гессе объяснила, как определить наступление депрессии.

Она отметила, что первым признаком может быть ухудшение настроения без видимой причины. По ее словам, потом наступает состояние уныния, когда человек чувствует себя безнадежным, а также видит жизнь бессмысленной, сообщает «Пятый канал».

Специалист также отметила, что вторым признаком может стать снижение внимание, концентрации. Часто пациенты с депрессией начинают винить себя во всем без определенной причины.

У людей с депрессией часто наблюдаются проблемы со сном, переедание или недоедание, снижение активности из-за отсутствия внутренней энергии. Врач рекомендует обратиться к врачу при наличии таких признаков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученые из США выяснили, какова взаимосвязь между нерегулярным сном и состоянием ментального здоровья. Оказывается, те, кто не высыпаются, подвержены депрессии больше остальных. К таким выводам эксперты пришли после отслеживания самочувствия двух тысяч участников эксперимента.

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