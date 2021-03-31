За 2021 год в Петербурге благоустроят 11 общественных пространств

В течение года в Северной столицы приведут в порядок 11 общественных пространств, заявил губернатор Александр Беглов в среду, 31 марта, на встрече с руководством Минстроя РФ.

Политики обсуждали вопросы реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в Петербурге. Согласно данным международной консалтинговой компаний Knight Frank, в 2020 году город на Неве впервые попал в мировой рейтинг 100 ведущих городских агломераций по качеству жизни — и сразу на 58 место.

«В последние годы у нас появилось много новых красивых парков и благоустроенных территорий. Несмотря ни на какие трудности мы будем продолжать эту работу», — подчеркнул Беглов. Он добавил, что в этом году планируется благоустроить 11 общественных пространств. Наиболее значимые из них — территория у Суздальских озер, набережная реки Охта, площадь перед «Российской национальной библиотекой» на Московском проспекте и Бестужевский сад.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 1 апреля в Петербурге стартует месячник по благоустройству.