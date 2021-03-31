Весенний месячник по благоустройству стартует в Петербурге 1 апреля

С 1 по 30 апреля в Северной столице пройдет месячник по благоустройству. Глава города Александр Беглов поставил задачу провести весеннюю уборку города особенно тщательно.

По словам градоначальника, вся необходимая подготовка к весенней уборке завершена, подготовлено достаточно техники. Участие в работах примут не только коммунальные, дорожные и садово-парковые службы, но и районные администрации, районные жилищно-коммунальные службы, предприятия «Водоканал», Ленсвет, Мостотрест и другие.

Как сообщили пресс-службе Смольного, городские трассы начали мыть недожидаясь месячника по благоустройству. В апреле уборка улиц будет осуществляться круглосуточно с применением специальных шампуней.

Навести порядок дорожникам Северной столицы нужно будет на 42 млн «квадратах». Для этого будут задействованы 1546 машин и 867 дворников. Также в предстоящем месяце уберут зону возле бордюров тротуаров и газонов, отмоют и покрасят ограждения и остановки городского транспорта. По всему городу высадят около 6 тыс. деревьев и более 50 тыс. кустарников.

Кроме того, с 26 апреля по 10 мая петербуржцы смогут принять участие в интернет-голосовании по качеству уборки районов, которое утроит Комитет по благоустройству.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что о подготовке к весеннему общегородскому субботнику.