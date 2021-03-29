В Смольном рассказали о подготовке к весеннему общегородскому субботнику

День благоустройства города приходится в этом году на 24 апреля. Власти обещают провести весенний общегородской субботник с учетом эпидемиологических ограничений.

В генеральной весенней уборке города будет участвовать всего коммунальные, дорожные, садово-парковые и иных службы. Дорожники и жилищные службы будут мыть фасада, тротуары и проезжую часть. Во дворах приведут в порядок входные группы, контейнерные площадки, скамейки и урны. Садовники приберутся в скверах, парках, бульварах и садах, а также украсят город цветами к майским праздникам.

В этом году субботник проведут в ограниченном масштабе, отказавшись от массовых акций экологического и культурно-просветительского характера.

Тем не менее генеральная уборка Петербурга пройдет с участием горожан, но при организации постараются избежать массового скопления людей. Места проведения станут известны позднее.

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