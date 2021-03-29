Циклон «Рама» принесет в Петербург температуру воздуха до +13 градусов

Сегодня, 29 марта, жителей Петербурга ждет по-настоящему весенняя погода: воздух в городе прогреется до +13 градусов.

Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, 29 марта за погоду в Северной столице будет отвечать теплый сектор далекого циклона, который сформировался в Норвежском море. Немецкие синоптики дали ему название «Рама». В таких условиях в городе сформируется облачная с прояснениями погода. Горожанам следует приготовить зонтики: сегодня прогнозируются небольшие дожди.

Температурный фон сегодня обещает быть на шесть-семь градусов выше климатической нормы. Будет довольно тепло: днем столбики термометров покажут от +11 до +13 градусов. В Ленобласти в отдельных районах будет чуть прохладнее.

Порывы юго-западного ветра достигнут 5-10 метров в секунду. Леус добавил, что атмосферное давление будет падать и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что метеоролог рассказал о «почти майском тепле» в апреле в России.