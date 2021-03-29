Метеоролог рассказал о «почти майском тепле» в апреле в России

Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков спрогнозировал погоду в европейской части страны во втором месяце весны.

Специалист заявил в интервью радио Sputnik, что россияне из средней полосы могут рассчитывать на теплую погоду в следующем месяце. По его словам, в апреле ожидается малооблачная погода, которая будет сопровождаться редкими осадками. Средняя температура воздуха будет на несколько градусов выше климатической нормы.

Ближе к концу месяца, как отмечает синоптик, температура достигнет почти майских величин. В начале апреля будут ночные заморозки, но днем столбики термометров будут показывать до +8 градусов. Во второй декаде ночные температуры повысятся до 0…+2 градусов, а днем будет до +11 градусов. Уже в третьей декаде ожидается до +17 градусов. Снежный покров должен сойти в первой половине апреля.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что весна близко: главный синоптик Петербурга рассказал о потеплении и температурных аномалиях в марте.