Дерево рухнуло на припаркованный автомобиль на Васильевском острове

К месту происшествия прибыли спасатели. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

К месту происшествия прибыли спасатели. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Василеостровском районе Петербурга пострадала иномарка, припаркованная у многофункционального центра. На машину рухнуло дерево.

Инцидент произошел сегодня, 31 марта, у дома №32 по 15-й линии Васильевского острова.. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что машина марки KIA Ceed находилась на обочине дороги. Дерево помяло транспорту крышу и передний капот.

На место прибыли спасатели и полиция. Обошлось без пострадавших.

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