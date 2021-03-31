Дерево рухнуло на припаркованный автомобиль на Васильевском острове

В Василеостровском районе Петербурга пострадала иномарка, припаркованная у многофункционального центра. На машину рухнуло дерево.
Инцидент произошел сегодня, 31 марта, у дома №32 по 15-й линии Васильевского острова.. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
На кадрах видно, что машина марки KIA Ceed находилась на обочине дороги. Дерево помяло транспорту крышу и передний капот.
На место прибыли спасатели и полиция. Обошлось без пострадавших.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что автомобиль влетел под «ГАЗель» после тройного ДТП на Ольги Форш.