Автомобиль влетел под «ГАЗель» после тройного ДТП на Ольги Форш

На улице Ольги Форш в Петербурге произошло ДТП с участием трех транспортных средств. Передняя часть одной из машин оказалась под грузовиком.

Дорожный инцидент случился в среду, 31 марта, у дома №15. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«В аварии пострадало три машины», — написал автор записи.

При этом на опубликованных кадрах заметны только два транспортных средства — «ГАЗель» и легковой автомобиль.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что автомобиль влетел в фонарный столб на Просвещения, на месте спасатели и «скорая».