Автомобиль влетел в фонарный столб на Просвещения, на месте спасатели и «скорая»

Легковой автомобиль влетел в фонарный столб на проспекте Просвещения в Петербурге. К месту аварии прибыли спасатели.

Дорожный инцидент случился в среду, 31 марта, у дома №53. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Помимо машины пострадал и столб», — написал автор записи.

На опубликованных кадрах видно, что в результате удара серьезно пострадала передняя часть автомобиля. К месту происшествия прибыли сотрудники МЧС и скорой помощи.

Информация о состоянии водителя и причины случившегося выясняются.

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