Трамваи встали из-за ДТП с каршерингом и такси на Среднем проспекте Васильевского острова

На перекрестке Среднего проспекта В.О. и 15-й линии Васильевского острова произошло ДТП, в результате которого движение трамваев оказалось заблокировано. Дорогу не смогли поделить автомобиль такси и каршеринг.

Авария случилась в среду, 31 марта. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Трамваи в сторону Кораблестроителей и пл. Ленина стоят», — написал автор записи.

На опубликованных кадрах видно, что машины столкнулись при повороте у пешеходного перехода. У автомобиля сервиса «Ситимобл» оказалась разбита передняя фара. Движение на участке затруднено.

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