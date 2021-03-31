«Зенит-Арена» представила проект трех намывных островов у парка 300-летия

Компания «Зенит-Арена» презентовала проект базы водных видов спорта, которую планируется возвести напротив парка 300-летия.

Для реализации проекта «Зенит-Арена» готова намыть три острова — на них разместят базу вместе с «защитными гидротехническими сооружениями». Намывные территории в Финском заливе соединят с берегом пешеходными подходами. Непосредственно на островах расположат стоянку для кайтов, виндсёрферов и других составляющих для полноценных занятий водными видами спорта.

Кроме того, намывы благоустроят «объектами культурно-досугового назначения» и поставят на каждом по флагштоку высотой 150 метров. Сегодня в городском Комитете по природопользованию стартовали общественные обсуждения проекта, которые продлятся до 1 мая.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы выступают против расширения намывных территорий на Васильевском острове.