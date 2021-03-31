СК возбудил уголовное дело после смерти пятилетнего мальчика на Приморском

В Петербурге возбудили уголовное дело по результатам проведения доследственной проверки по факту обнаружения тела ребенка. Мальчик получил множественные травмы от ожогов.

По данным следствия, в среду, 31 марта, в квартире одного из домов на Приморском проспекте было обнаружен труп ребенка. На теле мальчика зафиксировали ожоговую травму с повреждением тканей головы, туловища, а также верхних и нижних конечностей.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по городу, уголовное дело возбудили по факту убийства.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства происшедшего. Расследование уголовного дела находится на особом контроле у руководства ГСУ СК России по городу

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала об обнаружении тела ребенка в петербургской квартире.