В петербургской квартире нашли труп пятилетнего мальчика

В петербургской квартире нашли труп пятилетнего мальчика
Мальчик, возможно, скончался в ванной комнате. Фото: Pixabay

В квартире на Приморском проспекте в Петербурге обнаружили труп ребенка. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Об этом стало известно в среду, 31 марта. Тело малыша нашли в квартире одного из домов на Приморском проспекте.

Как сообщил 78.ru, по прибытии оказалось, что мальчик, возможно, утонул — захлебнулся в ванной.

Другие подробности выясняются. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту трагедии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала о задержании нетрезвой женщины, по недосмотру которой в ванной захлебнулся ее маленький сын. Малыша экстренно госпитализировали в состоянии клинической смерти.

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