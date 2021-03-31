Сотрудники метро обнаружили сумку с торчащими проводами на станции «Площадь Мужества»

На одной из станций петербургского метрополитена обнаружили подозрительную сумку, в которой может находится взрывчатка. Сотрудники метрополитена ждут ОМОН.
Об этом стало известно в среду, 31 марта. Подозрительную вещь заметили на станции «Площадь Мужества».
Как сообщил телеканал 78.ru со ссылкой на источник, из оставленной сумки торчали провода. Сотрудники метрополитена ждут ОМОН, чтобы проверить вещи.
Информации о том, что станцию закрыли, пока нет.
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