Сотрудники метро обнаружили сумку с торчащими проводами на станции «Площадь Мужества»

Сотрудники метро обнаружили сумку с торчащими проводами на станции &#171;Площадь Мужества&#187;
Информации о том, что станцию закрыли, пока нет. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

На одной из станций петербургского метрополитена обнаружили подозрительную сумку, в которой может находится взрывчатка. Сотрудники метрополитена ждут ОМОН.

Об этом стало известно в среду, 31 марта. Подозрительную вещь заметили на станции «Площадь Мужества».

Как сообщил телеканал 78.ru со ссылкой на источник, из оставленной сумки торчали провода. Сотрудники метрополитена ждут ОМОН, чтобы проверить вещи.

Информации о том, что станцию закрыли, пока нет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что полицейские бомбу в школе на проспекте Ударников.

метро новости СПб площадь мужества


 

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