Полицейские искали бомбу в школе на проспекте Ударников

В Красногвардейском районе Петербурга неизвестный «заминировал» здание школы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Инцидент произошел в понедельник, 29 марта. На следующий день в отдел полиции обратилась замдиректора школы, расположенной на проспекте Ударников, с заявлением о том, что на электронную почту учебного заведения поступило письмо с темой «Ваша школа заминирована». В послании не было текста.

Как стало известно Gazeta.spb, прибывшие правоохранители осмотрели указанное здание, но каких-либо подозрительных предметов так и не нашли. Из школы вывели 8 человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что пациент психбольницы имени Кащенко «заминировал» свое общежитие в Петербурге.