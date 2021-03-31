Басков признался, что пьяным пел для Ельцина «Шарманку» в Петербурге

Артист признался, что на протяжении всей вечеринки он выпивал. Фото: скриншот instagram

Артист признался, что на протяжении всей вечеринки он выпивал. Фото: скриншот instagram

Народный артист России Николай Басков исполнял для экс-президента России Бориса Ельцина известную песню “Шарманка” 28 раз подряд, будучи в нетрезвом виде.

Курьезный случай, приключившийся с ним на одной из закрытых вечеринок, артист вспомнил на YouTube-шоу “Студия 69”.

По словам Баскова, раньше он испытывал трудности с алкоголем. Певец вспомнил, как на одной из частных вечеринок, на которой присутствовал Ельцин, он работал нетрезвым. На протяжении всей вечеринки он выпивал. В какой-то момент экс-президент обратился к артисту с просьбой исполнить его хит «Шарманка». Певец не смог отказать и спел эту композицию 28 раз.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что Басков рассказывал об участии в групповом сексе.