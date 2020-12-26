Басков рассказал об участии в групповом сексе

Певец Николай Басков признался, что занимался любовью одновременно с двумя девушками. Артист считает подобные явления в порядке вещей.

Подробностями своей интимной жизни он поделился в эфире шоу «Музыкалити» на YouTube-канале Gazgolder. В новогоднем выпуске ведущий задал участникам провокационный вопрос: был ли у кого-то из гостей групповой секс. Басков ответил положительно.

Артист не стал уточнять, когда и с кем это было. Он лишь добавил, что предпочитает спать без одежды и нижнего белья.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, почему Николай Басков не может наладить личную жизнь. Об этом рассказал сам певец.