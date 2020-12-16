Басков признался, почему не может наладить личную жизнь

Певец Николай Басков рассказал, почему до сих пор не женился. По его словам, с годами становится сложнее влюбиться, однако артист все еще не теряет надежды.

Недавно Басков вернулся с отдыха на Мальдивах. Там он посещал различные процедуры. В целом поездка наполнила натурального блондина энергией, и он готов к новым свершениям. Сам певец заверяет, что даже не верит, что в следующем году ему исполнится 45 лет.

Басков отметил в беседе с «Пятым каналом», что уже давно мечтает встретить родственную душу, с которой будет «на одной волне».

«Вы еще на свадьбе моей погуляете», — заявил певец.

Когда состоится торжественное событие, остается только гадать. На светских мероприятиях Басков появляется в гордом одиночестве или в компании друзей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Басков признавался, что у него есть несколько симпатий.