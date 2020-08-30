Басков признался, что влюблен

У артиста есть несколько симпатий, но он не спешит называть имена.

Российский певец Николай Басков затронул тему своей личной жизни – обычно артист предпочитает никак не комментировать ее. Он признался, что у него есть несколько симпатий, так что сердце занято «наполовину». Об этом пишет издание «Собеседник». Звезда не стал называть имена людей, в которых влюблен. На вопрос об упорядоченности своей половой жизни, Басков ответил утвердительно.

«Все мои связи — упорядоченные. По-другому быть не может. У меня уже не тот возраст, чтобы увлекаться беспорядочными связями»,

— пошутил Басков.

Артист является одним из самых скрытных – он делится творчеством, а вот о себе говорит не так уж много.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Николай Басков умилил поклонников своей кошечкой «Шанель Николаевной». Комментаторы отмечают, что певцу следует чаще гладить питомицу, так как она, возможно, еще не освоилась в новом жилище и испытывает стресс, скучая по маме-кошке.