Николай Басков умилил поклонников своей кошечкой «Шанель Николаевной»

Николай Басков умилил поклонников своей кошечкой &#171;Шанель Николаевной&#187;
"На ручки хочет!", - уверены подписчики. Фото: Instagram @nikolaibaskov

Известный отечественный музыкант Николай Басков заскучал на карантине и решил скрасить будни, приобретя нового питомца, маленькую вислоухую кошечку Шанель.

Артист сразу познакомил своих подписчиков с «Шанель Николаевной», и она мгновенно стала любимицей многомиллионной аудитории певца в социальной сети Instagram. У кошечки даже появился собственный хэштег: #мояшанель. На первых видео, которыми поделился Басков, котенок забавно вылизывает шерстку, мяукает и испуганно озирается по сторонам.

Комментаторы отмечают, что певцу следует чаще гладить питомицу, так как она, возможно, еще не освоилась в новом жилище и испытывает стресс, скучая по маме-кошке.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Николай Басков подарил квартиру маме Анастасии Ивлеевой, после того, как узнал, что она живет в ужасающих условиях.

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