Петербуржец умер после застолья с ядом от насекомых, еще двое в реанимации

В Красносельском районе Петербурга дружеское застолье закончилось трагедией. Троим мужчинам понадобилась медицинская помощь после ужина, один из них не выжил.

Инцидент произошел в среду, 31 марта, в одной из квартир дома №148 на проспекте Ветеранов. Трое мужчин пожарили яичницу на средстве от тараканов.

Как сообщила «Фонтанка», мужчин госпитализировали с диагнозом «отравление фосфорорганическими веществами». Один из них погиб, двое находятся в реанимации.

Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала об отравлении ребенка в Петербурге. По словам бабушки мальчика, которая в тот день присматривала за ребенком, она не смогла разбудить внука и позвонила скорую.