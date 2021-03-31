Петербуржец умер после застолья с ядом от насекомых, еще двое в реанимации

В Красносельском районе Петербурга дружеское застолье закончилось трагедией. Троим мужчинам понадобилась медицинская помощь после ужина, один из них не выжил.
Инцидент произошел в среду, 31 марта, в одной из квартир дома №148 на проспекте Ветеранов. Трое мужчин пожарили яичницу на средстве от тараканов.
Как сообщила «Фонтанка», мужчин госпитализировали с диагнозом «отравление фосфорорганическими веществами». Один из них погиб, двое находятся в реанимации.
Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщала об отравлении ребенка в Петербурге. По словам бабушки мальчика, которая в тот день присматривала за ребенком, она не смогла разбудить внука и позвонила скорую.