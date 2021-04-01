Пулково работает в четверг без отмен и задержек

Пулково работает в среду без отмен и задержек. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Пулково работает в среду без отмен и задержек. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Петербурге из аэропорта Пулково вылетят все назначенные на сегодня самолеты. Пассажирам не придется тратить дополнительное время на ожидание своего рейса.

Об этом стало известно в четверг 1 апреля. Согласно данным онлайн-табло аэровокзала, все рейсы, запланированные на сегодняшний день, будут выполнены точно по расписанию: информации о каких-либо задержках или отменах нет.

Отметим, что позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или других причин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пулково задержали россиянку, которая привезла из Амстердама флакон с наркотиками.