В Пулково задержали россиянку, которая привезла из Амстердама флакон с наркотиками

В петербургском аэропорту задержали россиянку, которая привезла флакон наркотиков из Амстердама.

Путешественница, прилетевшая из столицы Нидерландов, где официально зарегистрирована, отправилась на досмотр по «зеленому коридору». Анализ теневого изображения ее багажа показал, что среди вещей находится емкость с желтой жидкостью.

Как пресс-служба Северо-Западного таможенного управления, женщина рассказала сотрудникам, что во флаконе находится парфюмерное масло, которое ее просила привезти подруга, однако позже она заявила, что из этого масла она планировала сделать парфюмерию.

Экспертиза показала положительный результат на марихуану. Пассажирка задержана. Возбуждено уголовное дело, ей грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что полицейские обнаружили тайник с наркотиками в деревне Куттузи.