Полицейские обнаружили тайник с наркотиками в деревне Куттузи

Полицейские обнаружили тайник с наркотиками в деревне Куттузи
Полицейские начали розыск. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Красносельском районе Петербурга полицейские обнаружили и изъяли почти полкилограмма наркотиков в тайнике.

В пятницу, 26 марта, в ходе проведения оперативных мероприятий в поле у деревни Куттузи был обнаружен тайник с порошкообразным веществом.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, по факту покушения на сбыт наркотикотических веществ возбудили уголовное дело.

Полицейские начали розыск лиц, причастных к данному преступлению.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Шаумяна задержали безработного петербуржца с 1 граммом мефедрона, у него дома нашли больше 2 кг наркотиков.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти наркотики новости СПб полиция


 

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