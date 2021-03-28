Полицейские обнаружили тайник с наркотиками в деревне Куттузи

В Красносельском районе Петербурга полицейские обнаружили и изъяли почти полкилограмма наркотиков в тайнике.

В пятницу, 26 марта, в ходе проведения оперативных мероприятий в поле у деревни Куттузи был обнаружен тайник с порошкообразным веществом.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, по факту покушения на сбыт наркотикотических веществ возбудили уголовное дело.

Полицейские начали розыск лиц, причастных к данному преступлению.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Шаумяна задержали безработного петербуржца с 1 граммом мефедрона, у него дома нашли больше 2 кг наркотиков.