Спасатели тушили пожар в квартире на Тихорецком проспекте

В ночь на 1 апреля в Калининском районе Петербурга произошел квартирный пожар.

Сообщение о пожаре поступило в 0:09. Возгорание произошло в доме 27/2 по Тихорецкому проспекту. Как сообщили в ГУ МЧС по городу, в трехкомнатной квартире на кухне обгорела обстановка на площади три квадратных метра.

Справиться с огнем удалось в 0:24. В ликвидации пожара участвовали восемь спасателей на две единицы спецтехники. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Всеволожском районе Ленобласти произошел пожар. По словам местных жителей, причиной появления огня могла стать неисправная проводка.