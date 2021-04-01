Спасатели тушили пожар в квартире на Тихорецком проспекте

Спасатели тушили пожар в квартире на Тихорецком проспекте
Причины пожара выясняются. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В ночь на 1 апреля в Калининском районе Петербурга произошел квартирный пожар.

Сообщение о пожаре поступило в 0:09. Возгорание произошло в доме 27/2 по Тихорецкому проспекту. Как сообщили в ГУ МЧС по городу, в трехкомнатной квартире на кухне обгорела обстановка на площади три квадратных метра.

Справиться с огнем удалось в 0:24. В ликвидации пожара участвовали восемь спасателей на две единицы спецтехники. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Всеволожском районе Ленобласти произошел пожар. По словам местных жителей, причиной появления огня могла стать неисправная проводка.

калининский район пожар происшествия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Спасатели тушили пожар в квартире на Тихорецком проспекте
Россиянам рассказали об опасности диет
Стало известно, сколько человек погибло при стрельбе в Калифорнии
Эпидемиолог спрогнозировал сроки окончания эпидемии коронавируса в России
Боррель обвинил Россию в агрессивном поведении из-за высылки иностранных ...
Ученые рассказали о росте материнской смертности из-за пандемии коронавируса
Пулково работает в четверг без отмен и задержек
Netflix приобрел права на показ фильма «Серебряные коньки»