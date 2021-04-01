«Баффало» разгромил «Филадельфию» в матче НХЛ

«Баффало Сэйрбз» разгромил «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Матч закончился со счетом 6:1 в пользу «Баффало». Команда прервала серию из 18 поражений подряд в НХЛ. В составе «Баффало» отличились Сэм Рейнхарт, Кертис Лазар, Стивен Фогарти, Кейси Миттельштадт, Брендон Монтор.

Российский нападающий проигравшей команды Иван Проворов набрал одно очко в этом матче. Форвард забросил шайбу, в качестве его ассистентов выступили Шон Кутюрье и Якуб Ворачек. Для Проворова этот гол стал шестым в сезоне.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Овечкин стал самым результативным россиянином в истории НХЛ. В игре «Вашингтон» — «Ванкувер» капитан набрал 1180-е очко в своей карьере в США. Овечкин занял 49-е место в списке нападающих за всю историю существования НХЛ.