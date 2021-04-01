В Петербурге 1 апреля пройдут небольшие дожди

В четверг, 1 апреля, в Петербурге ожидается переменная облачность. Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По его прогнозу, синоптическую ситуацию в городе продолжит формировать тыловая часть циклона.

«При переменной облачности местами пройдут небольшие дожди, а температурные показатели будут близки к своей климатической норме», — отметил синоптик.

Днем столбики термометров покажут +5…+7 градусов, в Ленобласти температура воздуха ожидается на уровне +3…+8 градусов. Ветер западного направления подует со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что погода будет преимущественно облачной. Горожанам стоит прихватить с собой зонтик по пути на улицу: ожидаются небольшие дожди.