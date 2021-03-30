Дожди и тепло: какой будет погода в Петербурге во вторник

Дожди и тепло: какой будет погода в Петербурге во вторник
В Петербурге ожидаются дожди. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Сегодня, 30 марта, в Северной столице продолжится тенденция к весеннему теплу, однако будет ветрено и облачно.

Как сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, сегодня на метеорологическую ситуацию в Петербурге повлияет теплый сектор циклонического вихря, центр которого установится над Кольским полуостровом. В таких условиях погода будет преимущественно облачной. Горожанам стоит прихватить с собой зонтик по пути на улицу: ожидаются небольшие дожди. В целом сегодня будет на 6-7 градусов теплее климатической нормы.

Столбики термометров покажут от плюс 7 до плюс 9 градусов. В Ленобласти температура воздуха будет достигать плюс 10 градусов.

Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Гидрометцентре предупредили о последнем солнечном дне.

новости СПб погода спб прогноз погоды


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Дожди и тепло: какой будет погода в Петербурге во вторник
30 марта: что можно и нельзя делать в преподобного Алексия, человека Божия
В России предупредили о резком росте цен на молоко
Ночью на юго-западе Петербурга сгорел отечественный автомобиль
Под утро на КАД загорелась иномарка
В Минэнерго объяснили подорожание бензина при падении цены на нефть
В России в начале 2021 года выросло количество взяток
Австралия и Канада ввели антироссийские санкции из-за Крымского моста