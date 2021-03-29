В Гидрометцентре предупредили о последнем солнечном дне

В скором времени в регионы Центрального федерального округа (ЦФО) вернется ветер и дожди. Такое заявление сделал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, 30 марта станет последним днем, когда жители западной части России смогут порадоваться солнцу. Однако ближе к вечеру начнутся значительные изменения в погоде — пройдут осадки, ветер может усилиться до 12-17 метров в секунду.

Как сообщил ТАСС, специалист отметил, что с самые сильные дожди ожидаются ночью 31 марта. Также ветер усилится, но небо затянет облаками.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что во вторник в Петербурге будет тепло и ветрено. В дневное время потеплеет до +9 градусов.