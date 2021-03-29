Во вторник в Петербурге будет тепло и ветрено

Жителей Северной столицы предупредили о непогоде. Во вторник, 30 марта, в Петербурге будет облачно и ветрено.

Ночью температура воздуха в городе будет держаться 5-7 градусов тепла. В дневное время потеплеет до +9 градусов.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, при этом в темное время суток подуют южный и юго-западный ветра со скоростью до 15 метров в секунду. Днем — до 7-12 м/с.

Атмосферное давление ночью понизится, а днём существенно не изменится.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что жителей Петербурга и Ленобласти предупредили о шторме во вторник, 30 марта. Спасатели призвали местных жителей обходить рекламные щиты, шаткие строения, а также деревья и дома с неустойчивой кровлей.