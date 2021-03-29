В Петербурге и Ленобласти объявили штормовое предупреждение 30 марта

В Петербурге и Ленобласти объявили штормовое предупреждение из-за усиления ветра. Об этом сообщили в ГУ МЧС по городу.

Так, во вторник, 30 марта, в Северной столице ожидаются порывы южного, юго-западного ветра до 15 м/с. В Ленинградской области начнет ветер усилится до 15-17 м/с уже сегодня в 22:00 и будет бушевать всю ночь.

Спасатели призвали местных жителей обходить рекламные щиты, шаткие строения, а также деревья и дома с неустойчивой кровлей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что неделя началась в Петербурге с небольших дождей. 29 марта за погоду в Северной столице отвечал теплый сектор далекого циклона, который сформировался в Норвежском море.